Музей современной истории России покажет выставку о Донбассе в 2023 году

«Планируем ее открыть в следующем году. Надеюсь, это будет интересная выставка, которая расскажет посетителям о том, что вообще из себя представляет эта территория, какую она роль всегда играла в развитии, существовании нашего государства. Ну и о современных событиях, конечно, и должны будем рассказать, потому что мы же все-таки музей современной истории России, который живет по принципу — то, что сегодня является новостью, завтра уже становится историей», — добавила Великанова.





Она отметила, что это будет совместный выставочный проект с музеями ЛНР и ДНР.





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