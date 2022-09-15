Музей современной истории России покажет выставку о Донбассе в 2023 году

Артистка прокомментировала в Telegram массу негативных сообщений о себе, которые опубликовали ряд ...
Музей современной истории России собирается представить выставку, посвященную Донбассу, в следующем ...
Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» впервые пройдет в Москве с 1...
Народная артистка РФ отказалась выходить на одну сцену с Ольгой Бузовой, но заявила о готовности с...
Исполнители дадут концерты в дни проведения первого всероссийского молодежного фестиваля. Об этом ...
Артистка прокомментировала в Telegram массу негативных сообщений о себе, которые опубликовали ряд ...
Музей современной истории России собирается представить выставку, посвященную Донбассу, в следующем ...
Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» впервые пройдет в Москве с 1...
Народная артистка РФ отказалась выходить на одну сцену с Ольгой Бузовой, но заявила о готовности с...
Исполнители дадут концерты в дни проведения первого всероссийского молодежного фестиваля. Об этом ...
Стал известен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное п...
Действие шоу развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Ден...
Российский академический Молодежный театр покажет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона — «Ост...
Спектакли Римаса Туминаса не покажут по «техническим причинам», сообщается на сайте московского учре...
Фотовыставка «Я слышу в театре» открылась в Государственном академическом Малом театре ...
Гастроли Санкт-Петербургского театра «Суббота» пройдут 15-18 сентября на сцене Московского театра ...
Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» открывается в четверг на сцене Калининградского областного ...
Юбилейная X Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои стенды предста...
В беседе с aif.ru звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» поделился мне...
Самое миниатюрное издание басен Ивана Крылова, выпущенное в 1855 году, выставят на то...
Впервые за более чем вековую историю британской версии журнала на его обложке появился мужчина. Фо...
О примерном сроке начала работ по разбору конструкции сообщил глава Калининградской области Антон ...
Кокосовый кубок XVI века в форме совы, который, предположительно, был подарен европейскими послами о...
Пианист Денис Мацуев выступит с программой «И классика, и джаз» в Государственном Кремл...
15.09.2022