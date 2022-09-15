Музей современной истории России покажет выставку о Донбассе в 2023 году

15.09.2022

Музей современной истории России покажет выставку о Донбассе в 2023 году

Музей современной истории России собирается представить выставку, посвященную Донбассу, в следующем году, сообщила РИА Новости директор учреждения Ирина Великанова.

«Планируем ее открыть в следующем году. Надеюсь, это будет интересная выставка, которая расскажет посетителям о том, что вообще из себя представляет эта территория, какую она роль всегда играла в развитии, существовании нашего государства. Ну и о современных событиях, конечно, и должны будем рассказать, потому что мы же все-таки музей современной истории России, который живет по принципу — то, что сегодня является новостью, завтра уже становится историей», — добавила Великанова.

Она отметила, что это будет совместный выставочный проект с музеями ЛНР и ДНР.

Фото: Pixabay