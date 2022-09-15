Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» пройдет в столице 16-18 сентября

15.09.2022

Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» пройдет в столице 16-18 сентября

Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» впервые пройдет в Москве с 16 по 18 сентября, заявили РИА Новости в пресс-службе проекта.

За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьерных спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов.

Арт-директор мероприятия — народный артист России Евгений Миронов.

Откроется фестиваль концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой (сопрано) и Василия Ладюка (баритон). Вместе с ними зрители отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького.

Фото: скриншот