В шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса «Книгуру» вошло 12 произведений

15.09.2022
Стал известен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
«Я не ожидала таких жарких батальных сцен обсуждений. Но все же мы, оставив субъективность, выбрали лучших, и в финале, наряду с ожидаемыми известными именами, заслуженно прозвучали новые», — рассказывает о составлении короткого списка эксперт Алена Васнецова.
В него вошло 12 произведений. Это работы «Аул» Арслановой Асии, «П. Ушкин и пиксели» Аи эН, «Калики перехожие» Басовой Евгении, «Монстры под лестницей» Воджик Хельги, «Коза и великаны» Востокова Станислава, «Теорема близнецов» Горницкой Любавы, «День ВДВ» Зуевой Люси, «Пахнет псиной» Немеш Евы, «Хроники везения и невезения» Овчинниковой Анны, «Сокровища» Овчинниковой Евгении, «Пожиратель ищет Белую Сову» Рудашевского Евгения и «Кукла ходит по земле» Сиротина Дмитрия.
Фото: Pixabay