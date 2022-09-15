Первой премьерой 102-го сезона РАМТ станет «Остров сокровищ» по роману Стивенсона

15.09.2022

Первой премьерой 102-го сезона РАМТ станет «Остров сокровищ» по роману Стивенсона

Российский академический Молодежный театр покажет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона — «Остров сокровищ» по всемирно известному приключенческому роману Стивенсона. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.

Постановщик Александр Коручеков определил жанр спектакля как рок-балладу для подростков.

В прочтении режиссера этот приключенческий роман становится совсем не сказкой, а «романом взросления» для подростков. 

«Для меня роман Стивенсона — это шотландская версия „Капитанской дочки“. Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем не детской книги веселенькую погоню за кладом, из которой запоминают одинокого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу», — сказал Коручеков.


Фото: Unsplash