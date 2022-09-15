Дом Советов в Калининграде начнут демонтировать в декабре

15.09.2022
О примерном сроке начала работ по разбору конструкции сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии во «ВКонтакте», передает ГТРК «Калининград».
По его словам, Дом Советов начнут демонтировать после утверждения и согласования концепции застройки. В настоящее время проверяется смета проекта демонтажа. Далее документы отправят на госэкспертизу. А с декабря может начаться разбор конструкции.
Эскизы проектов по устройству площади у Дома Советов представлены на выставке в Историко-художественном музее, которая открыта до 14 октября. Посетители могут оставлять свои комментарии. Кроме того, на выставке проводится опрос жителей по поводу функций территории, отметил губернатор.
Здание в стиле советского модернизма начали строить в 1970 году. В процессе работы выявились проблемы, повлиявшие на сроки. К концу 1980-х годов здание было почти готово, но в эксплуатацию его так и не ввели. Сегодня Дом Советов считается одним из неофициальных символов города.
Фото: Alexander Grebenkov. CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109844175