Малый театр открыл фотовыставку «Я слышу в театре»

«Мы очень переживали за возможность создания подобной студии в театре. Но в процессе ее становления и нашей работы мы нашли много замечательных друзей, которые нас понимают и поддерживают. В частности, эту выставку сделали люди, полностью разделяющие все наши трудности и проблемы. Вместе с ними мы можем привлечь внимание к сложностям адаптации детей с нарушениями слуха. Мне кажется, что совместно с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии мы выполняем очень важную миссию — помогаем детям говорить, а значит, устраняем барьеры на пути коммуникации и возвращаем их к полноценной жизни», — сказала директор театра Тамара Михайлова.





Героями выставки стали воспитанники «ЛогоТеатра», созданного ГАМТ совместно с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии под руководством Н. А. Дайхеса.





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