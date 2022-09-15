В Калининграде начинает работать XIX фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

15.09.2022

В Калининграде начинает работать XIX фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» открывается в четверг на сцене Калининградского областного драматического театра. Об этом сообщили в оргкомитете этого культурного форума.

В рамках фестиваля калининградцы и гости города увидят спектакли Государственного академического Малого театра России и Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Малом театре.

«С 15 по 21 сентября на ежегодном фестивале „Балтийские сезоны“, который проводится уже в 19-й раз, свои лучшие спектакли с участием знаменитых актеров представят в Калининграде один из старейших драматических театров страны — Государственный академический Малый театр под руководством народного артиста СССР, лауреата государственных премий РФ Юрия Соломина и старейшее высшее театральное учебное заведение в России — училище имени М. С. Щепкина при Малом театре», — сказала представитель оргкомитета.

Фото: Pixabay