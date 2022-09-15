В Москве начинает работать юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Юбилейная X Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои стенды предста...
В беседе с aif.ru звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» поделился мне...
Самое миниатюрное издание басен Ивана Крылова, выпущенное в 1855 году, выставят на то...
Впервые за более чем вековую историю британской версии журнала на его обложке появился мужчина. Фо...
О примерном сроке начала работ по разбору конструкции сообщил глава Калининградской области Антон ...
Юбилейная X Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои стенды предста...
В беседе с aif.ru звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» поделился мне...
Самое миниатюрное издание басен Ивана Крылова, выпущенное в 1855 году, выставят на то...
Впервые за более чем вековую историю британской версии журнала на его обложке появился мужчина. Фо...
О примерном сроке начала работ по разбору конструкции сообщил глава Калининградской области Антон ...
Кокосовый кубок XVI века в форме совы, который, предположительно, был подарен европейскими послами о...
Пианист Денис Мацуев выступит с программой «И классика, и джаз» в Государственном Кремл...
Выступления музыкантов не состоятся в Кирове, Ижевске и Перми, сообщается на странице коллектива в...
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Оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», действие которой происходит в период прав...
Дизайнер Майк Пондсмит рассказал на Reddit о впечатлениях от просмотра Cyberpunk: Edgerunners от с...
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Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав на пер...
Шоумен сообщил порталу Prozvezd о записи нового альбома шансонье Андрея Губы и первых заказах на в...
Государственный академический театр им. Моссовета объявил о запуске конк...
Международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» во второй раз пройдет в Самаре и ...
Стриминг Paramount+ объявил в соцсетях о начале производства новых эпизодов шоу по одноименной сер...
Точное время поступления романа в продажу по всей стране — 29 сентября, в 20:22. Об этом сообщила ...
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в...
С сентября по декабрь 2022 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Миха...
15.09.2022