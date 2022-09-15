В Москве начинает работать юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow

15.09.2022

В Москве начинает работать юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Юбилейная X Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои стенды представили 72 галереи, открывается в Гостином дворе в Москве и продлится до 17 сентября. Об этом пишет ТАСС. 

«Решение проводить текущий выпуск ярмарки было сложным и родилось в процессе коммуникации с галеристами и коллекционерами. Cosmoscow изначально задумывалась как синергетическая платформа и продолжает оставаться таковой для объединения арт-сообщества, популяризации современного искусства и совместного развития российского арт-рынка», — сказала директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Гости смогут ознакомиться со стендами Askeri Gallery, Omelchenko Gallery, галерей «Файн арт» и Ruarts, «Галерея Люмьер» и другими. 

Фото: Pixabay