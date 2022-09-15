Миниатюрный сборник басен Крылова XIX века будет выставлен на торги за 1,2 млн рублей

15.09.2022

Миниатюрный сборник басен Крылова XIX века будет выставлен на торги за 1,2 млн рублей

Самое миниатюрное издание басен Ивана Крылова, выпущенное в 1855 году, выставят на торги 22 сентября по стартовой стоимости 1,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

«Впервые на российских торгах выставлена легендарная библиофильская диковинка — самое миниатюрное издание басен Ивана Крылова XIX века.<...> Стартовая ставка за раритет назначена в 1 200 000 рублей», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в издание вошли 25 басен.

«Для книжечки был отлит специальный микроскопический шрифт «Диамант», которым она и была набрана и отпечатана. Это издание отмечается во многих библиографических работах как «документ, свидетельствующий о высоком искусстве русских типографских умельцев, могущих при случае и «блоху подковать», — добавила пресс-служба.

Фото: Pixabay