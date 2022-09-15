Концерты группы LOUNA в трех городах отменили

15.09.2022
Выступления музыкантов не состоятся в Кирове, Ижевске и Перми, сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».
Рок-группа объявила об отмене мероприятий по независящим от нее и организаторов причинам, которые не уточнила. Музыканты планировали выступить 4, 5 и 6 ноября в столицах Кировской области, Удмуртской республики и Пермского края. Обладатели билетов могут вернуть деньги, отмечается в посте.
Ближайшие концерты LOUNA состоятся в Бишкеке и Алматы.
Группа, основанная в 2008 году, взяла название по имени вокалистки Лусине Геворкян. Первый альбом музыканты выпустили в 2010 году. На сегодня в их дискографии значится восемь студийных альбомов. В июле группа сообщила о записи новой пластинки.
Ранее в Перми и Уфе отменили концерты группы «Сплин», которые должны были пройти в начале текущей недели. А в Германии отменили концертный тур Светланы Лободы, которая перенесла все мероприятия на неопределенный срок из-за неправильной информации на бланках билетов.