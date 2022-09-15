Царский кокосовый кубок эпохи Ивана Грозного покажут в музее «Александровская слобода»

Это единственный аналогичный кубок в коллекциях российских музеев.





«Подобные кубки попадали на Русь в качестве дипломатических даров иностранных посольств царским особам, поэтому встречались крайне редко, особенно кубки „Сова“. В России таких „птичьих“ кокосовых кубков нет. Есть письменные свидетельства о том, что у Ивана Грозного было большое количество серебряной и золоченой посуды, и епископ Эласонский Арсений, когда описывал свое посещение Москвы, писал, что видел в царском дворце поставец с драгоценной посудой, и перечислял кубки в виде сов, павлинов, аистов, журавлей, уток, то есть всевозможных птиц», — отметила собеседница агентства, уточнив, что кубок был выполнен в XVI веке в Германии.





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