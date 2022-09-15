Рахманиновский фестиваль состоится весной на Урале к 150-летию со дня рождения композитора

15.09.2022

Рахманиновский фестиваль состоится весной на Урале к 150-летию со дня рождения композитора

Рахманиновский фестиваль пройдет весной 2023 года в Свердловской филармонии в Екатеринбурге к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«На крыше Свердловской филармонии поднят флаг „Рахманиновский сезон“. Это событие дало старт новому сезону. Он посвящен Сергею Рахманинову. В честь 150-летия великого русского композитора в марте — апреле 2023 года состоится масштабный Рахманиновский фестиваль, но еще задолго до его начала рахманиновская тема прозвучит в знаковых концертах сезона 2022/23», — говорится в сообщении.

В пресс-службе филармонии рассказали, что фестиваль пройдет с 28 марта по 1 апреля.

Фото: Pixabay