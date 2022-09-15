В Новосибирске после долгого перерыва показали оперу «Царская невеста»

15.09.2022
Оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», действие которой происходит в период правления Ивана Грозного, представили на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).
Современное звучание спектаклю придает новая визуальная концепция и актерская подача, сообщил главный режиссер театра, постановщик оперы Вячеслав Стародубцев, пишет ТАСС.
«Это спектакль, который говорит о нашей великой русской истории, но спектакль современный, и та визуальная концепция, которую мы придумали, та сценографическая, актерская подача [показывают это]. Мы имеем грандиозный состав исполнителей, и, несмотря на то, что режиссер в процессе постановки — диктатор, в день премьеры зритель должен наслаждаться артистом, который должен его завораживать и притягивать», — рассказал Стародубцев.
В основе четырехтактной оперы «Царская невеста» реальный исторический эпизод — женитьба царя Ивана Грозного на Марфе Васильевне Собакиной, скоропостижно скончавшейся через две недели после замужества.
Фото: Pixabay