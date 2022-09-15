Один из создателей Cyberpunk с восторгом отозвался об аниме-сериале по игре

Дизайнер Майк Пондсмит рассказал на Reddit о впечатлениях от просмотра Cyberpunk: Edgerunners от стриминга Netfliх.





По его словам, посмотрев «Киберпанк: Бегущие по краю», он будто увидел «собственный разум на большом экране, еще и в жанре аниме».





Майк Пондсмит считается создателем вселенной Cyberpunk 2020, начавшейся с настольной ролевой игры 1988 года. Также он работал с польской компанией CD Projekt RED, создавшей «Ведьмака», над видеоигрой Cyberpunk 2077. Ее релиз состоялся в 2020 году.





Шоу «Бегущие по краю» стартовало на стриминге «Нетфликсе» 13 сентября. В центре истории — парень-беспризорник из Найт-Сити, обитатели которого одержимы технологиями и модификациями тела. В попытке выжить он становится наемником по прозвищу Киберпанк.





Фото: кадр из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»