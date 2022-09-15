Стас Барецкий заявил, что Андрей Губин вернется на сцену в новом образе

Шоумен сообщил порталу Prozvezd о записи нового альбома шансонье Андрея Губы и первых заказах на выступления артиста.





По его словам, Андрей Губин в октябре вернется в шоу-бизнес. Он будет выступать как шансонье под псевдонимом Андрей Губа и носить «черный костюм, цепочку и кепочку», сказал собеседник.





Барецкий заверил, что уже появились первые заказчики на выступления Губы. Гонорар за концерт в 40-60 минут начинается от 5 млн рублей. В плейлисте будут новые треки и старые хиты «Мальчик-бродяга» и «Лиза». При этом певец может завершить выступление раньше по состоянию здоровья, добавил собеседник.





Он добавил, что Губин без проблем записывается на студии. Его новый альбом планируется издать под лейблом Союза профессиональных ритуальных агентов, который возглавляет Барецкий.





Ранее Андрей Губин заявлял, что ушел из шоу-бизнеса из-за проблем со здоровьем. Он не выступал около 15 лет. Слова шоумена артист пока не комментировал.





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