Документальный фильм о разводе Деппа и Херд покажут на Discovery

Двухсерийный документальный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» о разводе а...
Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав на пер...
Государственный академический театр им. Моссовета объявил о запуске конк...
Международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» во второй раз пройдет в Самаре и ...
Стриминг Paramount+ объявил в соцсетях о начале производства новых эпизодов шоу по одноименной сер...
Двухсерийный документальный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» о разводе а...
Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав на пер...
Государственный академический театр им. Моссовета объявил о запуске конк...
Международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» во второй раз пройдет в Самаре и ...
Стриминг Paramount+ объявил в соцсетях о начале производства новых эпизодов шоу по одноименной сер...
Точное время поступления романа в продажу по всей стране — 29 сентября, в 20:22. Об этом сообщила ...
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в...
С сентября по декабрь 2022 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалк...
Арт-резиденция современных тюменских художников «Лес ремесел» 18 сентября начнет работать в Музейном...
Большие гастроли Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» и Россий...
Американский актер Дэвид Харбор пополнил каст фильма по гоночной франшизе, который снимет Нил Бломка...
Украинский певец объявил в соцсетях о «новой странице в своем творчестве» и выпустил первый англоя...
В рамках деловой программы ярмарки молодого современного искусства прошла дискуссия «Искусство про...
Новое здание академии народного артиста РФ, продюсера и композитора Игоря Крутого на Мясницкой улице...
Папарацци Роберт Барбера подал в суд в Калифорнии на певицу Майли Сайрус. Об этом сообщ...
Стриминг Apple TV+ поделился дебютным роликом по сериалу о приключениях австралийца Лина Форда. ...
«Роскино» и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале...
Премьера драмы «Дворец» (The Palace) в РФ состоится грядущей зимой. О планах сообщил прокатчик «Про:...
На голливудского актера Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за нарушения авторских прав, пишет Ra...
Компания Sega показала первый ролик нового сюжетного ответвления криминальной франшизы, протагонис...
15.09.2022