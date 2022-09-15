Документальный фильм о разводе Деппа и Херд покажут на Discovery

Зрители могут узнать о новых подробностях дела, сообщают создатели. По их словам, они постарались объективно представить обе стороны конфликта.





В фильм войдут интервью с адвокатами Деппа, журналистами и юристами, присутствовавшими во время заседаний.





Процесс по иску Джонни Деппа к Эмбер Херд завершился 1 июня. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов.





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