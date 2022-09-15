Документальный фильм о разводе Деппа и Херд покажут на Discovery

15.09.2022

Документальный фильм о разводе Деппа и Херд покажут на Discovery

Двухсерийный документальный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» о разводе актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд выйдет в эфир на Discovery+ 20 сентября, пишет ФАН. 

Зрители могут узнать о новых подробностях дела, сообщают создатели. По их словам, они постарались объективно представить обе стороны конфликта. 

В фильм войдут интервью с адвокатами Деппа, журналистами и юристами, присутствовавшими во время заседаний.

Процесс по иску Джонни Деппа к Эмбер Херд завершился 1 июня. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. 

Фото: Pixabay