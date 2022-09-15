Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав

15.09.2022

Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав

Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав на персонажей мультфильмов. Об этом сообщает «Культуромания». 

Судебные споры затрагивают права на использование героев в аудиовизуальных произведениях.

В исках студия защищает права на персонажей «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни Пуха» и многих других мультфильмов.

Пресс-служба «Союзмультфильма» сообщает, что продолжается работа по выявлению фактов нарушения авторских прав студии.

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