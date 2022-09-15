Джеймс Кэмерон заявил, что формат 3D в кино не изжил себя

Режиссер «Титаника» и «Аватара» назвал 3D актуальным форматом, который еще может удивить зрителей. Мнением он поделился с изданием Film.ru.





По мнению канадского режиссера, сегодня можно говорить не о конце эпохи 3D, а о принятии формата зрителями, которые получили возможность выбора. Он напомнил о появлении цветных фильмов, которые люди смотрели именно потому, что они были в цвете.





«Думаю, во времена "Аватара" люди ходили смотреть фильмы, потому что они были в 3D», — сказал собеседник издания.





Джеймс Кэмерон добавил, что скоро зрители убедятся в том, что 3D еще может удивить их.





3D-формат стал популярным после выхода «Аватара» в 2009 году. Фэнтези-фильм считается самым кассовым в истории кинематографа. Он собрал по всему миру кассу в 2,8 млрд долларов.





Возможно, премьера сиквела «Аватар: Путь воды» в 2022 году вновь привлечет внимание к формату. Фильм дебютирует в кинотеатрах 16 декабря.





Фото: кадр из фильма «Аватар»