Симфоническая музыка станет основным акцентом в самарском фестивале «Шостакович. ХХ век»

Главным акцентом в программе станет симфоническая музыка и самого Дмитрия Шостаковича, и его друзей и учеников, сообщил на пресс-конференции в Самарском областном вещательном агентстве художественный руководитель фестиваля Алексей Трифонов.





«В этом году концепцию немножечко изменили. В прошлом году, действительно, для нас было принципиально важно показать все жанры, в которых творил Дмитрий Дмитриевич [Шостакович]. В этом году мы основной акцент сделаем на симфонической музыке. У нас [будет] серия очень интересных симфонических концертов. Но при этом мы не забываем и о других жанрах», — сказал Трифонов.





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