Съемки второго сезона Halo стартовали в Исландии

Стриминг Paramount+ объявил в соцсетях о начале производства новых эпизодов шоу по одноименной серии видеоигр-шутеров.





Основная часть съемок пройдет в Исландии. Отдельные сцены планируют снять в столице Венгрии в конце 2022 года.





Шоураннер дебютного сезона Halo Дэвид Винер продолжит выполнять свои обязанности в продолжении проекта. К своим ролям вернутся Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхоун и др.





История разворачивается в будущем, когда идет война между землянами и религиозным объединением нескольких рас — Ковенантом. Для борьбы с ним ученые во главе с доктором Хэлси разрабатывают генномодифицированных суперсолдат — спартанцев, которые отличаются послушанием и силой. Один из них Мастер Чиф становится командиром отряда.





Первый сезон вышел весной 2022 года и стал рекордным для Paramount+ по числу просмотров. На Rotten Tomatoes у шоу средний рейтинг — 69% на основе рецензий критиков и 52% на основе отзывов зрителей.





Фото: кадр из сериала Halo