Новая книга Виктора Пелевина «KGBT+» выйдет в трех версиях

Точное время поступления романа в продажу по всей стране — 29 сентября, в 20:22. Об этом сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».





«KGBT+» одновременно выпустят «Эксмо» — в бумажном варианте и «Литрес» — в цифровой и аудиоверсиях. В озвучивании аудиокниги участвовали российские актеры, в том числе Максим Суханов («Страна глухих»).





Главный герой — «вбойщик KGBT+», международно известный как «титан перформанса» и автор стримов «Катастрофа» и «Летитбизм». Он расскажет о создании своих шедевров, фактах биографии и личной жизни. Книга заявлена как «учебник успеха», в которой будет много «мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю».





«Эксмо» позиционирует новое издание как «книгу о выборе дороги в темные времена». «KGBT+» станет 21-й книгой Пелевина, который в этом году отмечает 60-летие. Юбилейная книга «Transhumanism Inc.» вышла в прошлом году.





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