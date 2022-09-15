Создателям кино «с антигосударственной позицией» откажут в госфинансировании

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.





Идея возникла во время работы думской группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в культуре. Инициатором выступил Дмитрий Кузнецов, сообщила его помощница Марина Третьякова.





«Мы хотим, чтобы власть была последовательна: если государство ждет патриотизма и жертвенности от народа, то оно не должно параллельно давать деньги налогоплательщиков явным русофобам, которые за эти деньги работают в интересах вражеских стран», — сказал он.





Внесенный документ запрещает заключать госконтракты между Минкультуры РФ и продюсерами, прокатчиками, кинотеатрами, имеющими хотя бы одного штатного или внештатного сотрудника, привлекавшегося по статьям о дискредитации ВС России и призывах к санкциям против РФ и понесшего административное или уголовное наказание.





Предполагается, что запрет будет действовать в течение года со дня вступления в силу решения об административном правонарушении или до снятия/погашения судимости.





Норма будет применяться только к людям, которые уже совершили правонарушения и понесли наказание.



