Создателям кино «с антигосударственной позицией» откажут в госфинансировании

15.09.2022
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
Идея возникла во время работы думской группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в культуре. Инициатором выступил Дмитрий Кузнецов, сообщила его помощница Марина Третьякова.
«Мы хотим, чтобы власть была последовательна: если государство ждет патриотизма и жертвенности от народа, то оно не должно параллельно давать деньги налогоплательщиков явным русофобам, которые за эти деньги работают в интересах вражеских стран», — сказал он.
Внесенный документ запрещает заключать госконтракты между Минкультуры РФ и продюсерами, прокатчиками, кинотеатрами, имеющими хотя бы одного штатного или внештатного сотрудника, привлекавшегося по статьям о дискредитации ВС России и призывах к санкциям против РФ и понесшего административное или уголовное наказание.
Предполагается, что запрет будет действовать в течение года со дня вступления в силу решения об административном правонарушении или до снятия/погашения судимости.
Норма будет применяться только к людям, которые уже совершили правонарушения и понесли наказание.
Фото: Д. Иванов. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55126581