В тюменском Музейном комплексе им. Словцова откроется арт-резиденция «Лес ремесел»

15.09.2022

В тюменском Музейном комплексе им. Словцова откроется арт-резиденция «Лес ремесел»

Арт-резиденция современных тюменских художников «Лес ремесел» 18 сентября начнет работать в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Арт-объекты в форме деревьев покажут преемственность народной культуры региона и современного искусства.

«В открытом пространстве музея Словцова при поддержке „Родных городов“ — программы социальных инвестиций „Газпром нефти“ — откроется арт-резиденция „Лес ремесел“. Проект строится вокруг философской идеи о том, что у всего в мире есть истоки. <...> Презентация арт-объектов состоится 18 сентября», — сказали в пресс-службе.

Авторами арт-объектов выступят современные тюменские художники Алена Козиол, Артем Долгих, Мария Любимова и Елизавета Коростелева.

Фото: Pixabay