В тюменском Музейном комплексе им. Словцова откроется арт-резиденция «Лес ремесел»

Арт-объекты в форме деревьев покажут преемственность народной культуры региона и современного искусства.





«В открытом пространстве музея Словцова при поддержке „Родных городов“ — программы социальных инвестиций „Газпром нефти“ — откроется арт-резиденция „Лес ремесел“. Проект строится вокруг философской идеи о том, что у всего в мире есть истоки. <...> Презентация арт-объектов состоится 18 сентября», — сказали в пресс-службе.





Авторами арт-объектов выступят современные тюменские художники Алена Козиол, Артем Долгих, Мария Любимова и Елизавета Коростелева.





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