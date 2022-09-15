В Астрахани 30 сентября начнет работать Международный фестиваль-форум «Театральная дельта»

«30 сентября в Астрахани стартует Международный фестиваль-форум „Театральная дельта“, его торжественное открытие пройдет 4 октября на Большой сцене Астраханского драматического театра. С гастролями выступит Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова (город Ярославль) со спектаклем „Весы“ по пьесе Евгения Гришковца в режиссуре заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. В рамках фестиваля состоятся Большие гастроли Московского государственного театра „Ленком Марка Захарова“. 8 и 9 октября на сцене драматического театра пройдут показы спектаклей: „Tout Paye, или Все оплачено“ — комедия Ива Жамиака, режиссер-постановщик — Эльмо Нюганен; „ЛюБоль“ Андрея Яхонтова, режиссер — народный артист России Андрей Соколов», — говорится в сообщении.





Закрытием фестиваля станет юбилейный вечер народного артиста России Андрея Соколова 10 октября.





Фото: Pixabay