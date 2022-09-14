«Шериф» из «Очень странных дел» сыграет в адаптации игр Gran Turismo

Американский актер Дэвид Харбор пополнил каст фильма по гоночной франшизе, который снимет Нил Бломкамп. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.





Кинокартина основана на реальной истории подростка. Главный герой играет в Gran Turismo и принимает участие в соревнованиях Nissan. Благодаря полученным навыкам он становится победителем и получает возможность стать профессиональным гонщиком. Водить машину его учит бывший водитель в исполнении Дэвида Харбора.





Сценарий киноленты разработали Джейсон Холл и Зак Бэйлин. Режиссером назначили Нила Бломкампа, известного по «Району № 9». Ранее сообщалось, что он рассматривал возможность снять боевик по Gran Turismo.





Фильм выйдет в кинотеатрах в августе будущего года.





Автосимулятор Gran Turismo дебютировал в 1997 году. На сегодня вышло семь частей гоночной серии, последнюю из которых выпустили весной 2022 года.



