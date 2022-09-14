На ярмарке blazar обсудили развитие ремесел и локальных брендов

14.09.2022
В рамках деловой программы ярмарки молодого современного искусства прошла дискуссия «Искусство продавать искусство на маркетплейсе», сообщили организаторы.
Участники сошлись во мнении, что отечественные традиционные производства (фабрика «Крестецкая строчка», ИФЗ и др.) обладают большим потенциалом. Они создают качественный продукт со своей айдентикой. Однако отсутствие грамотного маркетинга сказывается на его восприятии — многие россияне считают их товары устаревшими.
«Ремесла — это не артефакты, покрытые пылью веков. Это ручной труд, с помощью которого создаются предметы, способные украсить современный интерьер, одежду», — подчеркнула сооснователь blazar Александра Лекомцева.
По ее словам, направление нуждается в финансировании и продвижении, поэтому особенно важно, что оно получает поддержку на госуровне.
В лектории Created in Moscow, организованном Агентством креативных индустрий при столичном департаменте предпринимательства, также обсудили новый проект «Ремесла».
Одноименный раздел появился на крупнейшем российском маркетплейсе. В нем представлены товары для дома от региональных производителей. Среди них — Гусевской хрустальный завод, студия Objectsin Wood и др. Проект в первую очередь ориентирован на продвижение традиционного творчества, отметила представитель маркетплейса Екатерина Положенцева.
Еще один пример работы представляет собой «Орнамика» — онлайн-архив и лаборатория узоров России, где любой желающий может найти орнамент и использовать его в качестве принта для тканей, ювелирных украшений и др.
На границе народного и актуального искусства создаются коллаборации, стимулирующие развитие всей российской арт-индустрии.
Ярмарка blazar проходит в Москве с 14 по 18 сентября.
Фото: пресс-служба Агентства креативных индустрий