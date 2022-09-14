Появился первый трейлер экранизации романа «Шантарам» с Чарли Ханнэмом
Появился первый трейлер экранизации романа «Шантарам» с Чарли Ханнэмом
14.09.2022
Стриминг Apple TV+ поделился дебютным роликом по сериалу о приключениях австралийца Лина Форда.
История разворачивается в 1980-е годы. Главный герой сбегает из тюрьмы строгого режима в Австралии, где должен провести больше 20 лет, и оказывается в Индии. В Бомбее (современный Мумбаи) он поселяется в бедном квартале, подрабатывает медиком, а также встречает Карлу, у которой есть свои темные секреты. А еще Лин связывается с местным криминалитетом, в итоге оказываясь перед выбором между чувствами и собственной свободой.
В ролях — Чарли Ханнэм, Антония Деспла, Александр Сиддиг, Шубхам Сараф и др. Создателями и исполнительными продюсерами проекта стали Стив Лайтфут, Николь Клеменс, Андреа Бэррон и другие. Первые серии снял Бхарат Наллури.
Сериал основан на международном бестселлере Грегори Дэвида Робертса 2003 года.