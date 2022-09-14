Появился первый трейлер экранизации романа «Шантарам» с Чарли Ханнэмом

Стриминг Apple TV+ поделился дебютным роликом по сериалу о приключениях австралийца Лина Форда.





История разворачивается в 1980-е годы. Главный герой сбегает из тюрьмы строгого режима в Австралии, где должен провести больше 20 лет, и оказывается в Индии. В Бомбее (современный Мумбаи) он поселяется в бедном квартале, подрабатывает медиком, а также встречает Карлу, у которой есть свои темные секреты. А еще Лин связывается с местным криминалитетом, в итоге оказываясь перед выбором между чувствами и собственной свободой.









В ролях — Чарли Ханнэм, Антония Деспла, Александр Сиддиг, Шубхам Сараф и др. Создателями и исполнительными продюсерами проекта стали Стив Лайтфут, Николь Клеменс, Андреа Бэррон и другие. Первые серии снял Бхарат Наллури.





Сериал основан на международном бестселлере Грегори Дэвида Робертса 2003 года.





Онлайн-релиз «Шантарама» назначен на 14 октября.





Фото: кадр из трейлера сериала «Шантарам»