Фильм Романа Полански с участием Александра Петрова выйдет в России

Премьера драмы «Дворец» (The Palace) в РФ состоится грядущей зимой. О планах сообщил прокатчик «Про:взгляд», передает РИА Новости.





Глава компании Татьяна Долженко назвала фильм «дьявольски ироничной комедией в духе «Резни» или «Отеля «Гранд-Будапешт».





История развернется в роскошной гостинице, расположенной в швейцарских Альпах, в канун 2000 года. На рубеже веков и тысячелетий пересекутся судьбы постояльцев и работников отеля.





Главные роли в новой картине польско-французского кинематографиста сыграли Фанни Ардан (Франция) и Оливер Мазуччи (Германия). Актерский ансамбль дополнили американский актер Микки Рурк, британец Джон Клиз, португалец Жуакин де Алмейда, итальянский актер Фортунато Черлино и др. Композитором выступил оскароносный Александр Деспла. Оператором стал постоянный соратник режиссера Павел Эдельман.





Международная премьера ленты назначена на 12 января 2023 года. Точная дата российской премьеры пока не сообщается.





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