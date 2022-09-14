«ДДТ» выступит на «Газпром Арене» в Петербурге весной 2023 года

Концерт музыкантов, назначенный на конец сентября, перенесли на май следующего года. Об этом говорится в рассылке для обладателей билетов.





В этом году группа «ДДТ» не выступит на «Газпром Арене». Концерт коллектива был запланирован на 24 сентября. Однако его отменили и перенесли на 27 мая 2023 года.





Мероприятие перенесли на девять месяцев «по независящим от артиста и организатора причинам», отмечается в фан-группе «ДДТ» во «ВКонтакте». С чем связана отмена выступления, не уточняется.





Приобретенные билеты действительны на новую дату. Также есть возможность вернуть деньги.





Ранее в этот же день «ДДТ» выпустила клип на сингл «В раю одиноко» с грядущего альбома «Творчество в пустоте — 2». Средства на выпуск пластинки группа собирала на краудфандинговой платформе «Планета». Музыканты привлекли около 4,7 млн рублей. Кампания еще продолжается. Для ее участников альбом выйдет уже 29 сентября. На онлайн-платформах он появится на неделю позже.





Фото: кадр из клипа «В раю одиноко»