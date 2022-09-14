Вышел трейлер игры Like a Dragon Gaiden — спин-оффа серии Yakuza

14.09.2022

Вышел трейлер игры Like a Dragon Gaiden — спин-оффа серии Yakuza
Компания Sega показала первый ролик нового сюжетного ответвления криминальной франшизы, протагонистом которого стал Кадзума Кирю. Трейлер опубликован на ютьюб-канале SegaAmerica.

Игра с подзаголовком The Man Who Erased His Name будет особенно интересна тем, кто следил за историей Кирю с дебютной Yakuza. При этом спин-офф представляет собой самостоятельную историю, поэтому подойдет и незнакомым с франшизой игрокам.

События экшна развернутся между шестой и седьмой частями. Like a Dragon Gaiden — битемап по примеру предыдущих игр серии. Его релиз состоится в следующем году. 


Приключенческий боевик Yakuza вышел в 2005 году. За это время у игры появилось несколько сиквелов, спин-оффов и ремейков первых частей. Серия пользуется популярностью в Японии, США и Европе.

Фото: скриншот / ютьюб