Вышел трейлер игры Like a Dragon Gaiden — спин-оффа серии Yakuza

Компания Sega показала первый ролик нового сюжетного ответвления криминальной франшизы, протагонис...
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») внесла в н...
В конкурсную программу VI Международного Русского кинофестиваля были включены 253 картины из 15 стра...
Спектакли Театра им. Вахтангова, Театра Сатиры и МХТ им. Чехова, актеры Виктория Исакова, Максим А...
Отечественный кинематограф критикуют за попытки соответствовать западным стандартам. Об этом заявил ...
Компания Sega показала первый ролик нового сюжетного ответвления криминальной франшизы, протагонис...
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») внесла в н...
В конкурсную программу VI Международного Русского кинофестиваля были включены 253 картины из 15 стра...
Спектакли Театра им. Вахтангова, Театра Сатиры и МХТ им. Чехова, актеры Виктория Исакова, Максим А...
Отечественный кинематограф критикуют за попытки соответствовать западным стандартам. Об этом заявил ...
Шоу дебютирует на Фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в конце сентября, сообщил «Бюллетень ...
В результате исследования сотрудники обнаружили пять эскизов росписей князя Сергея Щербатова, счит...
IX Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета, приуроченный к 85-летию ...
Фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная подвигу солдат Красной армии и современн...
Подведены итоги полуфинала музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки прав...
Российский певец Дмитрий Маликов дал высокие оценки новому музыкальному шоу «Фантастика» на Первом...
Режиссер «Ералаша» Артур Гройс рассказал о съемках документального фильма про художественного руково...
Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас (Ирини Папа), которая сыграла в 85 фильмах...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветите...
Музыканты исполнили композицию Виктора Цоя в клипе, размещенном на ютьюб-канале 14 сентября. ...
Выставочный проект, посвященный творчеству кинорежиссера Алексея Балабанова, откроется в октябре в...
В интервью «Вокруг ТВ» режиссер рассказал, почему у стендап-шоу серьезнее преимущества, чем у теле...
Почти 3,5 тыс. заявок поступило в Президентский фонд культурных инициатив на IV специальный гранто...
Роликом по романтическому роуд-муви с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте поделилась компани...
Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утрачен...
14.09.2022