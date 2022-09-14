Съемки сериала для подростков «Лэйт Найт Скул» завершились в Москве

Шоу дебютирует на Фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в конце сентября, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».





По сюжету в соцсетях все чаще появляется шоу Late Night School, в котором старшеклассники обсуждают свои трудности. С ростом популярности меняются и проблемы подростков — они сталкиваются с угрозами отчисления и уголовного дела.





«Лэйт Найт Скул» — оригинальный проект сервиса Okko, который сняла Ника Яковлева. Она впервые в своей карьере выступила режиссером сериала. В шоу снялись Артем Ткаченко, Мария Миронова, Павел Табаков и др.





Первые эпизоды покажут на фестивале «Новый сезон», в котором примут участие отечественные стриминги Okko, Start, Kion, «Кинопоиск», «Иви» и др. Смотр пройдет с 18 по 23 сентября.





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