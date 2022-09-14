В Москве прошло официальное открытие нового здания академии Игоря Крутого

Крутой в беседе с журналистами назвал свою академию «центром музыкального творчества», он отметил, что для обучающихся есть все условия, чтобы они могли стать профессионалами.





«Культурный, музыкальный центр, где ребята <...> [смогут заниматься] творчеством. У кого из них получится стать профессионалами, это уже зависит от них самих. Наша задача на начальном этапе создать им условия», — сказал он.





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