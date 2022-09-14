Папарацци подал в суд на певицу Майли Сайрус

Барбера утверждает, что певица разместила на своей странице в соцсети сделанное им фото без его согласия.





По мнению фотографа, Сайрус получила выгоду от поста, нарушающего его авторские права: были увеличены трафик на аккаунт звезды и продажи ее музыки.





Ранее с подобными обвинениями Барбера выступал против исполнительницы Дуа Липы.





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