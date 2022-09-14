Папарацци подал в суд на певицу Майли Сайрус

14.09.2022

Папарацци подал в суд на певицу Майли Сайрус

Папарацци Роберт Барбера подал в суд в Калифорнии на певицу Майли Сайрус. Об этом сообщает NME.

Барбера утверждает, что певица разместила на своей странице в соцсети сделанное им фото без его согласия.

По мнению фотографа, Сайрус получила выгоду от поста, нарушающего его авторские права: были увеличены трафик на аккаунт звезды и продажи ее музыки.

Ранее с подобными обвинениями Барбера выступал против исполнительницы Дуа Липы. 

Фото: Pixabay