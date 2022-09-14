Папарацци подал в суд на певицу Майли Сайрус

Новое здание академии народного артиста РФ, продюсера и композитора Игоря Крутого на Мясницкой улице...
Папарацци Роберт Барбера подал в суд в Калифорнии на певицу Майли Сайрус. Об этом сообщ...
Стриминг Apple TV+ поделился дебютным роликом по сериалу о приключениях австралийца Лина Форда. ...
«Роскино» и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале...
Премьера драмы «Дворец» (The Palace) в РФ состоится грядущей зимой. О планах сообщил прокатчик «Про:...
Новое здание академии народного артиста РФ, продюсера и композитора Игоря Крутого на Мясницкой улице...
Папарацци Роберт Барбера подал в суд в Калифорнии на певицу Майли Сайрус. Об этом сообщ...
Стриминг Apple TV+ поделился дебютным роликом по сериалу о приключениях австралийца Лина Форда. ...
«Роскино» и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале...
Премьера драмы «Дворец» (The Palace) в РФ состоится грядущей зимой. О планах сообщил прокатчик «Про:...
На голливудского актера Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за нарушения авторских прав, пишет Ra...
Компания Sega показала первый ролик нового сюжетного ответвления криминальной франшизы, протагонис...
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») внесла в н...
В конкурсную программу VI Международного Русского кинофестиваля были включены 253 картины из 15 стра...
Спектакли Театра им. Вахтангова, Театра Сатиры и МХТ им. Чехова, актеры Виктория Исакова, Максим А...
Отечественный кинематограф критикуют за попытки соответствовать западным стандартам. Об этом заявил ...
Шоу дебютирует на Фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в конце сентября, сообщил «Бюллетень ...
В результате исследования сотрудники обнаружили пять эскизов росписей князя Сергея Щербатова, счит...
IX Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета, приуроченный к 85-летию ...
Фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная подвигу солдат Красной армии и современн...
Подведены итоги полуфинала музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки прав...
Российский певец Дмитрий Маликов дал высокие оценки новому музыкальному шоу «Фантастика» на Первом...
Режиссер «Ералаша» Артур Гройс рассказал о съемках документального фильма про художественного руково...
Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас (Ирини Папа), которая сыграла в 85 фильмах...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветите...
14.09.2022