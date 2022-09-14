«Роскино» и Агентство кинематографии Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Церемония прошла на открытии делового форума смотра.





Документ «подписали генеральный директор „Роскино“ Инна Шалыто и генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов», — говорится в пресс-релизе.





Одна из целей меморандума — развитие сотрудничества в области киноиндустрии двух стран. Оно предполагает, например, подготовку кадров, содействие в выборе и обеспечении локаций для съемок.





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