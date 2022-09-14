«Роскино» и Агентство кинематографии Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

14.09.2022

«Роскино» и Агентство кинематографии Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

«Роскино» и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале «Жемчужина шелкового пути» и Днях российского кино под брендом Russian Film Festival подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба организации.

Церемония прошла на открытии делового форума смотра.

Документ «подписали генеральный директор „Роскино“ Инна Шалыто и генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов», — говорится в пресс-релизе.

Одна из целей меморандума — развитие сотрудничества в области киноиндустрии двух стран. Оно предполагает, например, подготовку кадров, содействие в выборе и обеспечении локаций для съемок.

Фото: Unsplash