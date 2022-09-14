Журналист подал в суд на Роберта Дауни-младшего за нарушение авторских прав

77-летний журналист Пол Моранц заявил, что известный актер создал свой подкаст The Sunshine Place на основе его книги «Синанон: от чуда к безумию».





Моранц утверждает, что представитель Дауни-младшего действительно связался с ним и попросил цифровую копию произведения, которую могли бы использовать в качестве инструмента расследования. Он согласился передать ее при условии, что позднее все же будет заключена сделка относительно прав на книгу.





Переговоры стартовали в 2021 году. В итоге Моранц отклонил предложение Дауни-младшего и никакие документы с ним так и не были подписаны.





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