Журналист подал в суд на Роберта Дауни-младшего за нарушение авторских прав

14.09.2022

Журналист подал в суд на Роберта Дауни-младшего за нарушение авторских прав

На голливудского актера Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за нарушения авторских прав, пишет  RadarOnline.

77-летний журналист Пол Моранц заявил, что известный актер создал свой подкаст The Sunshine Place на основе его книги «Синанон: от чуда к безумию».

Моранц утверждает, что представитель Дауни-младшего действительно связался с ним и попросил цифровую копию произведения, которую могли бы использовать в качестве инструмента расследования. Он согласился передать ее при условии, что позднее все же будет заключена сделка относительно прав на книгу.

Переговоры стартовали в 2021 году. В итоге Моранц отклонил предложение Дауни-младшего и никакие документы с ним так и не были подписаны.

Фото: Pixabay