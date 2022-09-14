В Бахрушинском музее нашли утраченные эскизы росписей для Казанского вокзала

В результате исследования сотрудники обнаружили пять эскизов росписей князя Сергея Щербатова, считавшиеся утраченными в начале ХХ века. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





Работники музея выяснили, что материалы хранились в музее как работы неизвестного автора с 1920-х годов. Они определили авторство князя Сергея Щербатова, который работал над росписью зала ожидания первого класса до революции.





Директор музея Кристина Трубинова назвала находку «волнующей возможностью посмотреть на неосуществленный проект из XXI века».





В Бахрушинский музей попали эскизы двух панно с изображением крестьян, панно «Город», «Промысел» и проект росписи сводчатого потолка. Проект остался не воплощенным в жизнь, поскольку после 1917 года изменилась концепция росписи вокзала.





Открытие удалось сделать благодаря проведению сверки предметов и коллекций, к котоорй приступили в начале этого года. Подобные работы проводятся впервые за всю историю Театрального музея, которая насчитывает более 120 лет. Вместе с ней стартовала научная обработка нового блока произведений, сведения о которых передадут в госкаталог Минкультуры РФ.





Сверка коллекции, включающей более 1,5 млн артефактов, продлится 15 лет и завершится в 2036 году.





Фото: Минкультуры РФ