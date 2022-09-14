Индийские и итальянские киноленты вошли в конкурс Международного Русского фестиваля

14.09.2022

Индийские и итальянские киноленты вошли в конкурс Международного Русского фестиваля

В конкурсную программу VI Международного Русского кинофестиваля были включены 253 картины из 15 стран, включая Россию, Италию, Швецию, ЮАР и Индию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Международного Русского кинофестиваля, режиссера Андрея Холенко.

В этом году в смотре примут участие кинематографисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мозамбика, Узбекистана, Швеции, ЮАР и России, отметил Холенко.

Он уточнил, что фестиваль задуман как смотр фильмов об особенностях русской души, русского характера и русского взгляда на мир и на жизнь. 

Фильмом открытия смотра станет документальная картина «Русский мир Бисера Кирова», посвященная 80-летию заслуженного артиста России.

Смотр состоится с 19 по 30 сентября в Центральном Доме кино в Москве и в Санкт-Петербургском Доме кино.

Фото: Международный Русский фестиваль