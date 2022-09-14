Виктория Исакова и Максим Аверин вошли в шорт-лист премии «Звезда театрала»

«В завершающий этап юбилейной, пятнадцатой „Звезды театрала“ вошли 54 претендента в 18 номинациях. Традиционно тройки лидеров в некоторых категориях заставят зрителей хорошенько задуматься, кому все-таки отдать предпочтение. Например, на звание лучшего спектакля большой формы претендуют настоящие хиты прошлого сезона — „Арбенин. Маскарад без слов“ Театра Сатиры, „Война и мир“ Театра им. Вахтангова и „Сирано де Бержерак“ МХТ им. Чехова», — говорится в сообщении.





Среди постановок малой формы представлены «Дни Савелия» Марины Брусникиной (РАМТ), «Обратная сторона медали» Эльдара Трамова (Театр им. Вахтангова) и «Тварь» Никиты Кобелева (Александринский театр).





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