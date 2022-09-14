В Ростовской области начался Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

14.09.2022

В Ростовской области начался Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

IX Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета, приуроченный к 85-летию Ростовской области, стартовал в Ростове-на-Дону в концертном зале Ростовской государственной филармонии.

«Сегодня девятый фестиваль Юрия Абрамовича Башмета. Это, действительно, праздник в нашей области, это праздник в городе Ростове-на-Дону, который будет распространен на еще многие города, такие как Таганрог, Новочеркасск. Прозвучат еще исполнения оркестра и нашего маэстро, я уверена, что все присутствующие получат необыкновенное удовольствие от всех произведений, звучащих в зале филармонии», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Как сообщили в пресс-службе Ростовской государственной филармонии, 14 и 15 сентября фестиваль продолжится в Новочеркасске и Таганроге.

Гала-концерт закрытия фестиваля состоится 16 сентября в Ростове-на-Дону.

Фото: Pixabay