В Ростовской области начался Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

«Сегодня девятый фестиваль Юрия Абрамовича Башмета. Это, действительно, праздник в нашей области, это праздник в городе Ростове-на-Дону, который будет распространен на еще многие города, такие как Таганрог, Новочеркасск. Прозвучат еще исполнения оркестра и нашего маэстро, я уверена, что все присутствующие получат необыкновенное удовольствие от всех произведений, звучащих в зале филармонии», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.





Как сообщили в пресс-службе Ростовской государственной филармонии, 14 и 15 сентября фестиваль продолжится в Новочеркасске и Таганроге.





Гала-концерт закрытия фестиваля состоится 16 сентября в Ростове-на-Дону.





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