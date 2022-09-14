Маликов высоко оценил шоу «Фантастика» на Первом канале

«Высочайшие технические возможности, ноу-хау в области телевизионного производства и великолепные артисты. Все — на пять с плюсом. Когда мы впервые увидели аватаров, то были ошеломлены. Мы и представить себе не могли, что это будет настолько круто», — подчеркнул Маликов.





В шоу будут принимать участие шесть известных певцов и шесть начинающих артистов. Все они будут скрыты под аватарами.





В состав жюри были включены Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Дмитрий Билан и виртуальный маскот Телек.





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