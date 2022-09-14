Маликов высоко оценил шоу «Фантастика» на Первом канале

14.09.2022

Маликов высоко оценил шоу «Фантастика» на Первом канале

Российский певец Дмитрий Маликов дал высокие оценки новому музыкальному шоу «Фантастика» на Первом канале. Первый выпуск проекта запланирован на 23 сентября, пишет «Культуромания». 

«Высочайшие технические возможности, ноу-хау в области телевизионного производства и великолепные артисты. Все — на пять с плюсом. Когда мы впервые увидели аватаров, то были ошеломлены. Мы и представить себе не могли, что это будет настолько круто», — подчеркнул Маликов.

В шоу будут принимать участие шесть известных певцов и шесть начинающих артистов. Все они будут скрыты под аватарами.

В состав жюри были включены Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Дмитрий Билан и виртуальный маскот Телек.

Фото: скриншот