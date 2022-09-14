Режиссер «Ералаша» объявил о выходе фильма о создателе киножурнала Борисе Грачевском

Подведены итоги полуфинала музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки пр...
Российский певец Дмитрий Маликов дал высокие оценки новому музыкальному шоу «Фантастика» на Первом...
Режиссер «Ералаша» Артур Гройс рассказал о съемках документального фильма про художественного руково...
Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас (Ирини Папа), которая сыграла в 85 фильмах...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветите...
Подведены итоги полуфинала музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки пр...
Российский певец Дмитрий Маликов дал высокие оценки новому музыкальному шоу «Фантастика» на Первом...
Режиссер «Ералаша» Артур Гройс рассказал о съемках документального фильма про художественного руково...
Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас (Ирини Папа), которая сыграла в 85 фильмах...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветите...
Музыканты исполнили композицию Виктора Цоя в клипе, размещенном на ютьюб-канале 14 сентября. ...
Выставочный проект, посвященный творчеству кинорежиссера Алексея Балабанова, откроется в октябре в...
В интервью «Вокруг ТВ» режиссер рассказал, почему у стендап-шоу серьезнее преимущества, чем у теле...
Почти 3,5 тыс. заявок поступило в Президентский фонд культурных инициатив на IV специальный гранто...
Роликом по романтическому роуд-муви с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте поделилась компани...
Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утрачен...
Президентский фонд культурных инициатив завершил заявочную кампанию четвертого спецконкурса на предо...
В новой музыкальной программе будут сражаться звезды и начинающие певцы, скрытые за анимированными...
Композиция войдет в новый альбом «Творчество в пустоте 2». Видео доступно на YouTube-канале коллек...
Информацию об уходе Владимира Бондаренко информагентству «Высота 102» подтвердила директор НЭТа Ан...
В Ростове 13 сентября открылся региональный фестиваль «Театральная площадь». В течение пяти дней зри...
Исполнительница перенесла на неопределенное время мероприятия в рамках благотворительного тура в п...
С 16 по 19 сентября в Республике Коми пройдет масштабное событие — Первый литературный ...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветительскую акцию «В...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в среду откроет 247-й сезон оперой «Пико...
14.09.2022