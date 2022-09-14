Режиссер «Ералаша» объявил о выходе фильма о создателе киножурнала Борисе Грачевском

По словам Гройса, режиссером ленты о покойном Грачевском стал Евгений Юликов.





Сейчас съемки материала уже закончились, и команда приступила к монтажу.





«Заказчик — Министерство культуры, поэтому надо спрашивать ведомство, что будет с этим фильмом», — говорит Гройс.





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