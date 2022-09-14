Режиссер «Ералаша» объявил о выходе фильма о создателе киножурнала Борисе Грачевском

14.09.2022

Режиссер «Ералаша» объявил о выходе фильма о создателе киножурнала Борисе Грачевском

Режиссер «Ералаша» Артур Гройс рассказал о съемках документального фильма про художественного руководителя тележурнала Бориса Грачевского. Об этом пишет ФАН. 

По словам Гройса, режиссером ленты о покойном Грачевском стал Евгений Юликов.

Сейчас съемки материала уже закончились, и команда приступила к монтажу.

«Заказчик — Министерство культуры, поэтому надо спрашивать ведомство, что будет с этим фильмом», — говорит Гройс. 

Фото: Pixabay