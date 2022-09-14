В Хакасии начала работать фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем»

14.09.2022

В Хакасии начала работать фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем»

Фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная подвигу солдат Красной армии и современных героев, которые участвуют в специальной военной операции, открылась в Абакане.

Столица Хакасии стала вторым после Москвы городом, где открылась выставка, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

«Открытие в столице республики фотобульвара „Герои с вечно русским сердцем“, входящего в цикл просветительских проектов Российского военно-исторического общества. Он расположился в Георгиевском саду Абакана», — говорится в сообщении.

На открытие выставки прибыла директор департамента региональной политики Российского военно-исторического общества (РВИО) Аяна Шойгу.

Фото: Pixabay