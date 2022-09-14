В Хакасии начала работать фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем»

Столица Хакасии стала вторым после Москвы городом, где открылась выставка, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.





«Открытие в столице республики фотобульвара „Герои с вечно русским сердцем“, входящего в цикл просветительских проектов Российского военно-исторического общества. Он расположился в Георгиевском саду Абакана», — говорится в сообщении.





На открытие выставки прибыла директор департамента региональной политики Российского военно-исторического общества (РВИО) Аяна Шойгу.





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