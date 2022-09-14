В Москве началась просветительская акция общества «Знание» «В первом ряду»

Открытие акции прошло в среду в Театре на Малой Бронной.





«Рад приветствовать вас на запуске такой важной для нас акции „В первом ряду“. <...> Почему просвещение через театры? Театр — тот вид искусства, который без назидательного тона, без навязывания, очень простыми примерами и образами доносит очень важные идеи, мысли, знания. Этой акцией мы хотим вовлечь как можно больше молодых людей в этот вид искусства», — сказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.





Акция позволит отработать новые форматы просвещения, а ее участники повысят свои компетенции в сфере культуры, заявила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.





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