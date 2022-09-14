В Санкт-Петербурге откроется выставка-путешествие по киновселенной Алексея Балабанова

Экспозиция расскажет обо всех фильмах мастера — как вышедших, так и незавершенных. Проводниками по выставке выступят его сыновья Петр и Федор Балабановы.





«13 октября в Санкт-Петербурге откроется первый художественный проект, приглашающий зрителей в путешествие по миру Алексея Балабанова. Выставка-ретроспектива, объединяющая все фильмы режиссера, смонтированные и неслучившиеся, в единую историю, — это возможность оказаться внутри киновселенной Алексея Балабанова, увидеть то, о чем он практически никогда не говорил, и как создавал фильмы, ставшие отражением эпохи», — рассказали организаторы.





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