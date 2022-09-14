Вышел трейлер дебютного фильма Петра Тодоровского «Лавстори»

Роликом по романтическому роуд-муви с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте поделилась компания-прокатчик «Наше кино».





«Лавстори» стала первой режиссерской работой Петра Тодоровского, сына режиссера Валерия Тодоровского. Он же выступил сценаристом фильма, который снимали в Ростове-на-Дону, Сочи и Москве.





В центре истории — актер-неудачник, работающий водителем люксового такси, и прагматичная девушка, которая нанимает лимузин из столицы до Сочи. В дороге они проводят четыре дня и 1600 километров.





«Достаточно этого, чтобы изменить жизнь?» — задается вопросом режиссер и отмечает, что этого достаточно, чтобы зрители посмеялись.





По словам Тодоровского, ромком расскажет о людях, которых бегают друг от друга и лгут себе в попытке забыть первую любовь.





Премьера фильма в кинотеатрах состоится 13 октября.









Фото: кадр из фильма «Лавстори»