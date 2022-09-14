Вышел трейлер дебютного фильма Петра Тодоровского «Лавстори»

Почти 3,5 тыс. заявок поступило в Президентский фонд культурных инициатив на IV специальный гранто...
Роликом по романтическому роуд-муви с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте поделилась компани...
Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утрачен...
Президентский фонд культурных инициатив завершил заявочную кампанию четвертого спецконкурса на предо...
В новой музыкальной программе будут сражаться звезды и начинающие певцы, скрытые за анимированными...
Почти 3,5 тыс. заявок поступило в Президентский фонд культурных инициатив на IV специальный гранто...
Роликом по романтическому роуд-муви с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте поделилась компани...
Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утрачен...
Президентский фонд культурных инициатив завершил заявочную кампанию четвертого спецконкурса на предо...
В новой музыкальной программе будут сражаться звезды и начинающие певцы, скрытые за анимированными...
Композиция войдет в новый альбом «Творчество в пустоте 2». Видео доступно на YouTube-канале коллек...
Информацию об уходе Владимира Бондаренко информагентству «Высота 102» подтвердила директор НЭТа Ан...
В Ростове 13 сентября открылся региональный фестиваль «Театральная площадь». В течение пяти дней зри...
Исполнительница перенесла на неопределенное время мероприятия в рамках благотворительного тура в п...
С 16 по 19 сентября в Республике Коми пройдет масштабное событие — Первый литературный ...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветительскую акцию «В...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в среду откроет 247-й сезон оперой «Пико...
Выставка «Торжество Сущего», приуроченная к 80-летию художника декоративного искусств...
Певице Диане Анкудиновой пока не удается построить карьеру из-за двух факторов, заявил музыкальный...
Подробности смерти франко-швейцарского режиссера сообщила французская газета Libération со ссылкой...
Стриминг Netflix поделился роликом по мини-сериалу, который расскажет историю создания первого музык...
Программа вернется в эфир Первого канала, сообщила телеведущая подписчикам Telegram-канала. ...
«Петербург-концерт» — одна из крупнейших государственных концертных организаций в России — предста...
Самыми популярными на видеоплатформе оказались ролики к песням «Встанем» (26 млн) и «Я русский» (13 ...
Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном историческом музее (ГИМ) с 16...
14.09.2022