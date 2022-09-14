Организаторы спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив получили 3 500 заявок

«[За время работы фонда] мы провели три основных больших грантовых конкурса и три специальных, <...> которые были в очень короткие сроки организованы <...> в связи с тем феноменом, с которым столкнулась наша страна, деятели культуры, связанным с так называемой „отменой“ [русской] культуры и с теми санкциями, которые были наложены на тех выдающихся исполнителей, авторов, творческих людей, которые пострадали за свой патриотизм и преданность стране.<...> Вот буквально сегодня ночью мы завершили прием заявок на четвертый специальный конкурс, <...> подведены итоги заявочной кампании, сейчас проекты проходят проверку. <...> Мы почти 3,5 тыс. проектов получили на этот четвертый специальный конкурс, в нем запрошено грантов на сумму почти 30 млрд рублей, при том, что распределять мы будем менее миллиарда. <...> Интерес к участию в грантовых конкурсах фонда постоянно увеличивается», — сказал он.





Соболев уточнил, что, например, только от Свердловской области направлено 53 заявки на сумму 271,5 млн рублей.





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