Польша направила РФ ноту о реституции семи произведений искусства

«Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны. Разыскиваемые объекты были обнаружены в собрании Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина», — утверждает Глиньский.





В ходе презентации Минкультуры Польши продемонстрировало семь томов касающихся реституции документов. Речь идет о картинах итальянских художников, которые, по утверждению Варшавы, до войны хранились в польских коллекциях в разных регионах страны.





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