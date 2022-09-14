Польша направила РФ ноту о реституции семи произведений искусства

14.09.2022

Польша направила РФ ноту о реституции семи произведений искусства

Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утраченных республикой во время Второй мировой войны. Об этом заявили на церемонии презентации заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик и министр культуры страны Петр Глиньский.

«Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны. Разыскиваемые объекты были обнаружены в собрании Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина», — утверждает Глиньский.

В ходе презентации Минкультуры Польши продемонстрировало семь томов касающихся реституции документов. Речь идет о картинах итальянских художников, которые, по утверждению Варшавы, до войны хранились в польских коллекциях в разных регионах страны. 

Фото: Pixabay