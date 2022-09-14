На 4-й специальный грантовый конкурс ПФКИ подали заявки из 84 регионов

Президентский фонд культурных инициатив завершил заявочную кампанию четвертого спецконкурса на предоставление президентских грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом сообщила пресс-служба ПФКИ.





Заявки принимались с 19 августа по 13 сентября. За это время на сайте Фондкультурныхинициатив.рф заявки начали заполнять 5688 команд, из них полностью оформили и направили на рассмотрение 3392 заявки из 84 регионов. Общая сумма смет запрашиваемых грантов превысила 30,3 млрд рублей. Грантовый фонд конкурса — 1 млрд рублей, дополнительно выделенный по решению президента РФ.





Все заявки должны соответствовать условиям конкурса и критериям, указанным в положении, которое опубликовано на сайте фонда.





В этом году ПФКИ уже провел три спецконкурса. Поддержку получили 172 проекта из 50 регионов РФ на общую сумму более 991 млн рублей. Участники представили проекты, посвященные популяризации и сохранению культурной идентичности и укреплению традиционных ценностей. В четвертом конкурсе пять из шести направлений связаны с культурной интеграцией РФ, Донбасса и освобождаемых территорий.





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