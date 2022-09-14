Шоу с аватарами «Фантастика» дебютирует на Первом канале 23 сентября

В новой музыкальной программе будут сражаться звезды и начинающие певцы, скрытые за анимированными аватарами. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.





Всего в состязании участвуют 12 исполнителей: в одной команде — шесть звезд, в другой — шесть артистов, еще не знакомых широкой аудитории.

Цифровые образы, за которыми не видны реальные лица участников, дают им равные возможности для победы, отмечается в сообщении.





Выступления поющих аватаров будут оценивать Дима Билан, Дмитрий Маликов, Дарья Мороз и Александра Ребенок. Вместе со зрителями экспертам предстоит оценить исполнение и угадать, кто скрывается за образом. Прежде всего члены жюри должны ответить, звезда или начинающий артист за аватаром. В случае ошибки исполнитель остается. Если жюри угадывает, что это известный певец, то они должны назвать и его имя. Ведущий шоу — Вадим Галыгин.





Ранее на НТВ стартовало шоу «Аватар», в котором девять участников поют в цифровых «костюмах», а пять членов жюри пытаются разоблачить их.





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