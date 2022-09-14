Группа «ДДТ» представила клип на сингл «В раю одиноко»

Композиция войдет в новый альбом «Творчество в пустоте 2». Видео доступно на YouTube-канале коллектива.





Клип «В раю одиноко» появился в Сети 14 сентября. На следующий день сингл дебютирует на аудиостримингах. Режиссерами ролика выступили Юрий Шевчук и Артем Онащенко, отмечается в его описании.





29 сентября состоится онлайн-премьера альбома для тех, кто участвовал в краудфандинговой кампании «ДДТ» на Planeta.ru. Релиз на стримингах назначен на 6 октября.





Ранее Шевчук сообщал, что всего в новой пластинке будет 14 треков, написанных до начала СВО. Большая часть из них — лирические композиции. Некоторые песни уже знакомы слушателям, некоторые прозвучат впервые.





На момент написания заметки, «ДДТ» удалось привлечь 4,7 млн рублей на выпуск второй части «Творчества в пустоте». Кампания стартовала на «Планете» 6 сентября.









Фото: кадр из клипа «В раю одиноко»